Atalanta heeft zaterdag de tweede nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers ging thuis met `1-3 onderuit tegen Sampdoria en kende zo een slechte generale repetitie voor het Champions League-duel met Ajax, dat dinsdag wordt afgewerkt in Bergamo.

Lammers stond voor het eerst sinds zijn overgang van PSV in de basis, terwijl ook De Roon zoals gebruikelijk aan de aftrap stond. Hateboer, normaliter ook basisspeler, begon op de bank en zag dat Sampdoria in de eerste helft uiterst effectief was.

Fabio Quagliarella opende na een klein kwartier de score. De 37-jarige spits speelde José Luis Palomino eenvoudig uit en schot hard en hoog raak in de korte hoek. Quagliarella kreeg op slag van rust de uitgelezen mogelijkheid de score uit te breiden, maarzag een strafschop gestopt worden door Atalanta-keeper Marco Sportiello.

Na een uur spelen, toen Lammers al was gewisseld, verdubbelde Morten Thorsby alsnog de voorsprong voor Sampdoria. De oud-speler van sc Heerenveen kopte een voorzet van Jakub Jankto binnen.

Direct na de goal van Thorsby viel Hateboer in bij Atalanta, dat met een slotoffensief nog tot 1-2 kwam door een benutte strafschop van Duván Zapata. In de blessuretijd maakte uitblinker Jankto echter aan alle zekerheid een einde.

Sam Lammers begon voor het eerst in de basis bij Atalanta. (Foto: ANP)

Internazionale en Lazio komen nog in actie

Atalanta ziet door de nederlaag Sampdoria in punten gelijk komen, al behoudt het op doelsaldo voorlopig de derde plek in de Serie A. Dinsdag trapt de ploeg uit Bergamo in eigen huis om 21.00 uur af tegen Ajax.

Later op zaterdag komen Internazionale en Lazio nog in actie in de Serie A. Internazionale begint om 18.00 uur aan het uitduel met Genoa en Lazio speelt om 20.45 uur thuis tegen Bologna.

Koploper AC Milan, dat verrassend nog geen puntenverlies heeft geleden, wacht maandag in San Siro de topper tegen AS Roma.

