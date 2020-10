VVV-Ajax ·

12' GOAL Ajax! 0-1



Ajax domineert in de openingsfase van en dat resulteert al snel in de openingstreffer voor de Amsterdammers. Nicolás Tagliafico kopt terug op Lassina Traoré, wiens halve poging door Jurgen Ekkelenkamp over de doellijn wordt gewerkt. Ajax leidt in Venlo.