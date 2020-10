Sean Klaiber staat zaterdag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo voor het eerst in de basis bij Ajax. Ook Jürgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré mogen starten in het Eredivisie-duel in Stadion De Koel.

Klaiber werd na het vertrek van Sergiño Dest door Ajax overgenomen van FC Utrecht. De rechtsback mocht tot dusver alleen een half uur invallen tegen sc Heerenveen (5-1).

Middenvelder Ekkelenkamp en spits Traoré zijn andere opvallende namen in de opstelling van trainer Erik ten Hag. De Braziliaan Antony keert terug in de opstelling. De vleugelspits miste midweeks de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-1-nederlaag).

VVV-Venlo maakte eerder op zaterdag bekend dat een speler positief heeft getest op het coronavirus, zonder een naam te noemen. Aanvoerder Danny Post en verdediger Tobias Pachonik keren na een afwezigheid terug in het elftal van trainer Hans de Koning.

De wedstrijd tussen VVV-Venlo en Ajax begint zaterdag om 16.30 uur in De Koel en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling VVV-Venlo: D. van Crooij; Pachonik, Swinkels, Kum, Schmitz; Post, Linthorst, Machach; Hunte, Giakoumakis, V. van Crooij

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Ekkelenkamp, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic.