De topper in de Premier League tussen Manchester United en Chelsea heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd (0-0). Manchester City kwam op bezoek bij West Ham United niet verder dan 1-1, terwijl Jaïro Riedewald met een goal bijdroeg aan een 1-2-zege van Crystal Palace op Fulham.

Op Old Trafford bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank bij United. Aanwinst Edinson Cavani maakte zijn debuut namens de 'Mancunians', overigens zonder te overtuigen. Bij Chelsea viel Hakim Ziyech tien minuten voor tijd in, maar ook hij kon het verschil niet maken.

Zowel 'The Red Devils' als 'The Blues' speelden midweeks nog in de Champions League. Mogelijk waren de ploegen nog vermoeid van die inspanning, want het spel was behoorlijk slordig van beide kanten op Old Trafford.

Chelsea had in de eerste helft het meeste balbezit, maar United kreeg de beste kansen. De thuisploeg meende vlak voor rust recht te hebben op een strafschop, maar zowel scheidsrechter Martin Atkinson als de VAR oordeelde dat Marcus Rashford zich te makkelijk liet vallen.

Na rust daalden het niveau en de amusementswaarde nog verder. Geen van beide ploegen kwam in de tweede helft nog tot een poging op doel, waardoor een doelpuntloos gelijkspel het logische gevolg was.

Beide ploegen schoten weinig op met het gelijkspel. Chelsea speelde voor de derde keer in zes competitieduels gelijk en staat nu zesde met negen punten. Voor United was het de eerste puntendeling van het seizoen. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer staat met zeven punten uit vijf duels slechts vijftiende in de Premier League.

West Ham United-aanvaller Michael Antonio scoorde tegen Manchester City met een fraaie omhaal. (Foto: Pro Shots)

Wederom puntenverlies voor City

In het Olympic Stadium in Londen wist Manchester City voor de derde keer in vijf Premier League-duels niet te winnen. De ploeg kwam tegen West Ham na zeventien minuten achterstand, toen Michail Antonio zijn bewaker Rúben Dias en doelman Ederson verraste met een fraaie omhaal.

City-manager Josep Guardiola, die Nathan Aké moest missen vanwege een liesblessure, wisselde in de rust de onzichtbare Sergio Agüero voor Phil Foden en dat sorteerde direct effect. De twintigjarige Foden had vijf minuten nodig om de gelijkmaker op het scorebord te zetten door uit de draai in de korte hoek raak te schieten.

Ondanks 80 procent balbezit en enkele fikse kansen slaagde City er in het restant van het duel niet in om West Ham-doelman Lukasz Fabianski nogmaals te passeren. Riyad Mahrez was er in de laatste seconde nog dichtbij, maar raakte via de Poolse keeper de buitenkant van de paal.

Met acht punten uit vijf duels beleeft City een matige start in de Premier League. Eerder werd er met 2-5 verloren van Leicester City en ook op bezoek bij Leeds United werden er punten verspeeld (1-1).

Een voorlopige elfde plaats op de ranglijst is het gevolg voor de 'Citizens'. West Ham staat met hetzelfde puntenaantal één plek hoger door een beter doelsaldo, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld.

Jaïro Riedewald is blij na zijn doelpunt tegen Fulham. (Foto: Pro Shots)

Riedewald trefzeker in Londense burenruzie

In de derby tussen Fulham en Crystal Palace bracht Riedewald de bezoekers al vroeg op voorsprong. De Nederlandse verdediger schoof beheerst binnen na een steekpass van Wilfried Zaha.

Zaha zelf maakt na ruim een uur het tweede doelpunt van Palace. De aanvaller stond op de goede plek om een voorzet van Michy Batshuayi binnen te tikken. Kort daarna viel Patrick van Aanholt in bij Palace.

Ondanks een directe rode kaart voor Aboubakar Kamara kwam Fulham in de blessuretijd nog tot de aansluitingstreffer via Tom Cairney, maar de derde zege van Palace in zes wedstrijden kwam niet meer in gevaar.

