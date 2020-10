Manchester City heeft zaterdag voor de derde keer in vijf Premier League-duels niet weten te winnen. De nummer twee van vorig seizoen kwam op bezoek bij West Ham United niet verder dan 1-1.

In het Olympic Stadium in Londen kwam de thuisploeg na zeventien minuten op voorsprong. Michail Antonio verraste zijn bewaker Rúben Dias en doelman Ederson met een fraaie omhaal na een voorzet van Vladimir Coufal.

City-manager Josep Guardiola, die Nathan Aké moest missen vanwege een liesblessure, wisselde in de rust de onzichtbare Sergio Agüero voor Phil Foden en dat sorteerde direct effect. De twintigjarige Foden had vijf minuten nodig om de gelijkmaker op het scorebord te zetten door uit de draai in de korte hoek raak te schieten.

Ondanks 80 procent balbezit en enkele fikse kansen slaagde City er in het restant van het duel niet in om West Ham-doelman Lukasz Fabianski nogmaals te passeren. Riyad Mahrez was er in de laatste seconde nog dichtbij, maar raakte via de Poolse keeper de buitenkant van de paal.

Met acht punten uit vijf duels beleeft City een matige start in de Premier League. Eerder werd er met 2-5 verloren van Leicester City en ook op bezoek bij Leeds United werden er punten verspeeld (1-1).

Een voorlopige elfde plaats op de ranglijst is het gevolg voor de 'Citizens'. West Ham staat met hetzelfde puntenaantal één plek hoger door een beter doelsaldo, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld.

Phil Foden viert zijn doelpunt, maar het is niet genoeg voor de zege voor Manchester City. (Foto: Pro Shots)

