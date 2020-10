VVV-Venlo heeft zaterdag, enkele uren voor het duel met Ajax in de Eredivisie, bekendgemaakt dat een speler positief is getest op het coronavirus.

De betreffende speler zit nu in quarantaine en maakt logischerwijs ook geen deel meer uit van de selectie voor het treffen met Ajax. Het is niet bekend om wie het gaat.

De spelers en stafleden van de Eredivisie-clubs worden in lijn met het coronaprotocol van de KNVB wekelijks getest voor de wedstrijden. Tot de tests van donderdag was er nog niemand bij VVV die besmet was met COVID-19.

De ploeg van trainer Hans de Koning is niet de enige formatie in de Eredivisie die kampt met een of meerdere coronabesmettingen. De KNVB dreigde onlangs met een tuchtzaak tegen clubs die zich niet goed aan het protocol houden.

Ondanks de positieve test bij VVV komt de wedstrijd tegen Ajax niet in gevaar. Het duel in Stadion De Koel begint om 16.30 uur. De Limburgers staan na vijf speelronden op vijf punten, zeven minder dan Ajax.

Ook Heracles Almelo meldt zaterdag twee positieve tests. Een speler en een staflid hebben COVID-19 onder de leden en blijven voorlopig in thuisquarantaine. Het uitduel met Sparta Rotterdam van zondag (aftrap 14.30 uur) gaat gewoon door.

