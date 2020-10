Chelsea-coach Frank Lampard is lovend over de mentaliteit van Hakim Ziyech. De Engelsman is vooral te spreken over de leiderschapskwaliteiten van de oud-Ajacied, die vorige week zijn debuut maakte voor 'The Blues'.

"Ik wil spelers als leiders laten groeien binnen een groep. Tijdens een lang en zwaar seizoen moet je kunnen terugvallen op sterke spelers", zegt Lampard vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van zaterdag tegen Manchester United.

Ziyech, die in de eerste weken van het nieuwe seizoen met een knieblessure kampte, debuteerde afgelopen weekend als invaller in het thuisduel met Southampton (3-3) en speelde ook een half uur mee in het Champions League-duel met Sevilla (0-0).

"Je kan niet op het hoogste niveau presteren zonder spelers met karakter in het elftal. Ik heb dat karakter al gezien in Hakim toen hij hier voor het eerst door de deur liep", complimenteert Lampard Ziyech. "Hakim heeft een bepaald zelfvertrouwen in zich. Hij zal wedstrijdfit moeten worden na zijn blessure, maar individueel gezien zal zijn fitheid snel weer op peil zijn."

'Het is erg lastig om hem in te passen'

De 42-jarige coach baalt er wel van dat hij Ziyech voorlopig tevreden moet stellen met een plek op de reservebank. De Marokkaan, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, kan namelijk ook geen ritme opdoen tijdens trainingspotjes. "Het is erg lastig om hem in te passen."

"We zitten op Cobham (trainingscomplex Chelsea, red.) in een bubbel, dus we kunnen ook niet tegen het onder 23-team spelen of wat talenten bij elkaar zoeken om wedstrijden op een groot veld te spelen", aldus Lampard.

Chelsea is teleurstellend begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. De Londenaren wonnen slechts twee van hun vijf wedstrijden en staan met acht punten op de achtste plaats.

