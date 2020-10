Een late treffer van De Graafschap heeft er vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie voor gezorgd dat SC Cambuur nog niet zeker is van de eerste periodetitel. De Doetinchemmers wonnen op de valreep met 2-1 van Jong PSV, waardoor ze de Friezen in theorie nog kunnen passeren. NAC Breda verloor de topper bij Almere City met 2-0.

Cambuur was thuis met 3-0 te sterk voor Roda JC dankzij doelpunten van Robert Mühren, Giovanni Korte en Jarchinio Antonia. De thuisploeg speelde vanaf de 72e minuut met tien man door een tweede gele kaart voor Mitchel Paulissen.

Met die uitslag leek Cambuur op weg naar de eerste periodetitel, want concurrent De Graafschap was op weg om punten te verspelen tegen Jong PSV. Ralf Seuntjens maakte diep in blessuretijd echter de winnende treffer voor de ploeg van coach Mike Snoei, nadat hij eerder al een penalty had benut voor de thuisploeg.

Als De Graafschap niet had gewonnen, was Cambuur zeker geweest van de eerste periodetitel. De Achterhoekers kunnen de club uit Leeuwarden nu nog inhalen, want ze hebben drie punten minder en een duel minder gespeeld. Wel moeten ze het inhaalduel met NAC dan met minimaal achttien doelpunten verschil winnen.

Vreugde bij SC Cambuur na een van de treffers tegen Roda JC. (Foto: Pro Shots)

NAC verliest topper bij Almere City

In Flevoland bezorgden Elias Sørensen en Faris Hammouti Almere City de drie punten tegen NAC. Bij de Brabanders zat coach Maurice Steijn voor het eerst sinds zijn coronabesmetting weer op de bank.

Cambuur heeft één punt voorsprong op Almere City, dat de tweede plek overneemt van NAC en evenveel wedstrijden heeft gespeeld als de koploper. De Bredanaars zakken naar de vierde plaats en hebben drie punten minder dan de Flevolanders, maar ook een duel minder gespeeld.

Eerder op de avond haalde FC Volendam met 7-1 uit tegen FC Dordrecht. Samuele Mulattieri en Derry John Murkin scoorden beiden tweemaal voor het elftal van coach Wim Jonk, dat voor de derde keer op rij met grote cijfers won.

Ook Jong Ajax boekte tegen MVV een ruime overwinning: 1-5. Jérôme Deom bracht de Limburgers op voorsprong, waarna Max de Waal, Devyne Rensch, Nordin Musampa, Giovanni en Naci Ünüvar trefzeker waren voor de Amsterdammers.

Excelsior wint op valreep in Den Bosch

Excelsior pakte in extremis de drie punten bij FC Den Bosch, dat lange tijd met tien man speelde door een rode kaart voor Brem Soumaoro. Elías Már Ómarsson kroonde zich in de 94e minuut tot matchwinner.

NEC klopte Go Ahead Eagles met 2-1 dankzij goals van Javier Vet en Rangelo Janga, Telstar was mede door een schitterende treffer van Sebastian Soto met 2-0 te sterk voor Helmond Sport en FC Eindhoven versloeg Jong AZ met 3-0.

Het duel tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss werd twee uur voor de aftrap uitgesteld vanwege meerdere coronabesmettingen bij de Brabantse club.

