PSV-trainer Roger Schmidt vindt dat het interlandvoetbal de komende maanden moet worden stilgelegd. De Duitser zag een aantal van zijn spelers vorige week terugkeren met het coronavirus onder de leden.

"In de huidige situatie met het virus moeten we nadenken of het echt zin heeft om spelers in een situatie te brengen, waarbij ze naar andere landen reizen en het virus mogelijk verspreiden", zegt Schmidt vrijdag tegen De Telegraaf.

"Nu het deze kant op gaat en steeds meer mensen geïnfecteerd raken, ook binnen voetbalteams, denk ik dat het geen zin heeft interlands te spelen", vervolgt hij. "Het is niet aan mij dat te beslissen en ik snap het belang van interlandvoetbal, maar uiteindelijk moeten we met zijn allen zorgdragen voor de gezondheid van de spelers."

PSV miste deze week vijf spelers door het coronavirus. Eran Zahavi en Jordan Teze raakten vorige week besmet tijdens interlands met respectievelijk Israël en Jong Oranje. Deze week testten ook Cody Gakpo, Pablo Rosario en Maxime Delanghe positief. Het is nog onduidelijk of zij inmiddels hersteld zijn.

PSV verloor donderdag in de Europa League van Granada. (Foto: ANP)

Schmidt zelf ook besmet geweest met coronavirus

De Eindhovenaren doen er in ieder geval alles aan om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. "Alleen wanneer de cijfers zo exploderen als nu, kun je het virus niet weghouden van het voetbal", aldus de 53-jarige coach. "Het is vaak ook toeval of een ongelukkige omstandigheid."

Zelf is Schmidt eerder dit jaar ook besmet geraakt met het coronavirus. "In maart. Ik weet dat je het zomaar kan krijgen. Ik bleef gelukkig vrij van klachten, net als mijn spelers."

Mario Götze werd niet besmet met het coronavirus, maar viel donderdag in het Europa League-duel met Granada (1-2-verlies) wel uit met een spierblessure. Schmidt weet nog niet of de Duitse middenvelder zondag inzetbaar is in de uitwedstrijd tegen Vitesse. "We hopen dat zijn wissel vroeg genoeg is geweest en zijn blessure meevalt."

PSV is goed begonnen aan het Eredivisie-seizoen en gaat met dertien punten uit vijf wedstrijden aan kop. Alleen op bezoek bij Heracles Almelo (1-1) werden punten verspeeld.

