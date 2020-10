Oranjevrouwen ·

20' Het kwaliteitsverschil tussen de professionele Oranjevrouwen en de amateuristische speelsters uit Estland, de nummer 95 van de FIFA-ranglijst, is schrijnend om te zien. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moet zich in een speeltuin wanen. Overal op het veld liggen ruimtes en de speelsters in het oranje worden geen strobreed in de weg gelegd op weg naar het vijandige doel.