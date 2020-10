De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen oud-internationals van het Nederlands elftal en de Koninklijke HFC wordt in 2021 geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus, zo hebben beide partijen besloten

Volgens de KNVB is het vanwege de coronamaatregelen niet verantwoord om de wedstrijd te organiseren in januari 2021. Ook de wedstrijd bij de vrouwen, die sinds 2019 wordt gespeeld, gaat niet door.

"Bij deze opening van het kalendervoetbaljaar staan gezelligheid, op en rond het veld, en het weerzien met spelers die ooit het Oranjeshirt hebben gedragen voorop. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er op dit moment te veel onzekerheid om de organisatie voor de wedstrijd en waar deze wedstrijd voor staat op te starten."

De jaarlijkse wedstrijd tussen de oud-internationals en Koninklijke HFC werd op 1 januari 1923 voor het eerst gespeeld. De laatste keer dat de wedstrijd niet doorging was in 1992, toen er een spelersstaking was. Ook tijdens onder meer de oorlogsjaren ging het duel niet door.

De wedstrijd, die in 2021 op 2 januari gepland stond, wordt voorlopig ook niet op een latere datum ingehaald. Het nieuwjaarsduel voor 2022 staat gepland op 8 januari. De meest recente editie werd afgelopen januari met 1-0 gewonnen door de oud-internationals.