Dick Advocaat houdt voorlopig vertrouwen in Bryan Linssen als centrumspits bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen zondag uit tegen degradatiekandidaat RKC Waalwijk.

Linssen, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Vitesse, speelde dit seizoen vijf duels voor Feyenoord en maakte daarin één treffer. Bij de laatste wedstrijden kreeg de van origine linksbuiten de voorkeur boven Nicolai Jørgensen en Róbert Bozeník als centrumspits.

Donderdag liet de dertigjarige aanvaller nog enkele goede kansen liggen in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb (0-0). "Linssen heeft als spits ontzettend veel meters gemaakt en kansen gekregen. Dat balletje gaat binnenkort een keer goed voor hem vallen", zei Advocaat vrijdag.

Ook vorig weekend in de derby tegen Sparta (1-1) kwam Feyenoord ondanks enkele goede kansen al moeizaam tot scoren. Advocaat: "Na het duel met Sparta hoorde ik mensen zich afvragen hoe we gelijk konden spelen tegen die ploeg, want 'het was Sparta maar'."

"Mensen moeten niet verwachten dat wij alle wedstrijden winnen. Ze mogen wel verwachten dat we weinig duels zullen verliezen, want wij hebben een ploeg die niet veel doelpunten tegen krijgt", zei de 73-jarige trainer.

Bryan Linssen maakte één treffer in vijf duels voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Advocaat onderschat geen ekele tegenstander

Advocaat verwacht geen makkelijke overwinning op RKC, dat de Eredivisie begon met drie nederlagen op rij, maar daarna wel punten pakte tegen Heracles Almelo (0-1) en PEC Zwolle (1-1). "Wij onderschatten geen enkele ploeg", benadrukte de trainer.

RKC Waalwijk-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur.



Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie