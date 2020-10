Ronald Koeman heeft veel zin in zijn eerste 'Clásico' als trainer van FC Barcelona. De voormalig bondscoach van Oranje is ook op zijn hoede, al verkeert aartsrivaal Real Madrid in mindere vorm.

Real ging woensdag op eigen veld verrassend met 2-3 onderuit tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League en leed vier dagen eerder in competitieverband al een pijnlijke 0-1-nederlaag tegen Cádiz.

"Maar ik denk niet ze minder vertrouwen zullen hebben en dat die nederlagen van invloed zullen zijn. Ze hebben een heel ervaren ploeg", zei Koeman vrijdag op zijn persconferentie.

"Real heeft gewoon veel kwaliteit. Ik verwacht niet dat ze tegen ons net zoveel ruimte weggeven als tegen Cádiz en Shakhtar. Nee, ik verwacht geen kwetsbaar Real."

109 Samenvatting Real Madrid-Shakhtar Donetsk (2-3)

'Clásico is anders dan alle andere wedstrijden'

Barcelona ging in de vorige speelronde van La Liga eveneens onderuit (Getafe won met 1-0), maar herpakte zich dinsdag door in de Champions League met 5-1 van Ferencváros te winnen. Toch benadrukt Koeman dat die resultaten allemaal niets zeggen.

"De Clásico is een andere wedstrijd dan alle andere. Er komt veel druk bij kijken, al ervaar ik die druk als trainer al jaren. Het is een wedstrijd die op details zal worden beslist."

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid wordt zaterdag in een leeg Camp Nou gespeeld. De aftrap is om 16.00 uur.

138 Samenvatting FC Barcelona-Ferencváros (5-1)

Bekijk de stand en het programma in La Liga