Rangers FC-manager Steven Gerrard kon zijn ogen donderdag nauwelijks geloven toen hij Kemar Roofe een prachtige treffer zag maken. De Schotten wonnen mede door die goal met 0-2 van Standard Luik in de Europa League.

Roofe dribbelde in blessuretijd langs enkele tegenstanders en schoot de bal vanaf zijn eigen helft in het doel. "Het was een geniaal moment, echt wereldklasse", zegt Gerrard op de website van Rangers.

"Ik ben al sinds 1998 actief in het profvoetbal, maar dit is de mooiste goal die ik met eigen ogen heb gezien. Hij krijgt de bal op 15 meter buiten zijn eigen strafschopgebied, wint een aantal duels en heeft dan nog het overzicht, de kracht en de klasse om te scoren van 50 meter afstand."

De ontlading bij de 27-jarige Roofe en zijn ploeggenoten was groot en ook Gerrard kon zijn ogen niet geloven. "Echt, ik denk niet dat ik ooit een mooier doelpunt heb gezien. En ik denk ook niet dat ik nog een mooiere treffer zal zien in de toekomst", aldus de oud-topspeler.

Op bezoek in Luik was Rangers binnen twintig minuten op voorsprong gekomen dankzij verdediger James Tavernier, die een penalty benutte. Roofe zorgde met zijn prachtgoal voor de beslissing.

Rangers, dat twee jaar geleden terugkeerde in Europa nadat het zich had terug geknokt na een faillissement, speelt volgende week thuis tegen het Poolse Lech Poznan in de Europa League. Een week later volgt een uitduel met Benfica.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om een video van de goal van Roofe te bekijken.

