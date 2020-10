Napoli-coach Gennaro Gattuso was donderdag verrast door wat AZ liet zien tijdens de Europa League-wedstrijd in Napels. De voormalige topmiddenvelder denkt dat de Alkmaarders kracht haalden uit de coronaperikelen waar ze mee kampen.

AZ reisde met een behoorlijk gewijzigde selectie naar Italië. Liefst dertien spelers testten positief op het coronavirus, al waren de meeste basisspelers er gewoon bij tegen Napoli. Er werd gestunt door met 0-1 te winnen.

"Volgens mij haalden ze hun motivatie uit het feit dat ze zo veel spelers misten door COVID-19. Ze speelden anders dan normaal. Ik heb ze nog nooit zo overtuigend zien verdedigen", zei Gattuso naderhand.

"Als je als mens in moeilijkheden zit, ga je op zoek naar iets extra's. In de afgelopen weken gaf AZ zelfs een 4-0-voorsprong weg, maar vandaag stonden ze niets toe."

Gattuso zag dat Napoli moeite had met de vastberadenheid van AZ. "We hadden veel balbezit, maar deden er vrijwel niets mee. Er had een dag voorbij kunnen gaan en dan nog hadden we niet gescoord. We waren niet hongerig genoeg."

Het resultaat in Italië betekent dat AZ samen met Real Sociedad aan de leiding gaat in groep F van de Europa League. De Spanjaarden wonnen tegen HNK Rijeka eveneens met 0-1.

