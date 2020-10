De spelers van PSV hebben zich donderdag flink geërgerd aan het gedrag van de spelers van Granada. De Eindhovenaren lieten zich vooral na rust provoceren en verloren de Europa League-wedstrijd in het Philips Stadion met 1-2.

De Granada-spelers wekten de woede van PSV door in de tweede helft soms theatraal naar de grond te gaan. De Spanjaarden slaagden in hun missie om het spel van de thuisploeg te ontregelen, want ze bogen een 1-0-achterstand om in een zege.

"Zij waren wat slimmer in bepaalde situaties door te gaan liggen terwijl er soms niets aan de hand was. In de eerste helft gingen we daar goed mee om, in de tweede helft werd het lastiger", zei PSV-aanvoerder Denzel Dumfries tegen RTL 7.

"We wisten hoe ze zouden spelen. Op een gegeven moment begon ik me ook een beetje te ergeren doordat de scheidsrechter erin meeging, al is het geen excuus. We hadden er slimmer mee om moeten gaan."

Mario Götze, die het PSV-doelpunt maakte en in de rust gewisseld werd wegens lichte fysieke klachten, had ook zijn bedenkingen bij de aanpak van Granada. "Laten we zeggen dat het soms bijzonder was wat ze deden. Het zou niet uit moeten maken, maar het was soms wel irritant", zei hij.

De spelers van Granada gingen soms theatraal naar de grond. (Foto: ANP)

'Ik werd er niet blij van'

PSV-spits Donyell Malen raakte ook behoorlijk geïrriteerd in de tweede helft. Hij vond dat zijn ploeg gewoon door had moeten gaan met waar het in de eerste helft gebleven was.

"Toen voetbalden we goed en haalden we hun uit hun spel. In de tweede helft maakte Granada er een vechtwedstrijd van en daar gingen we te veel in mee. Dat is zonde. Laten we er verder maar niks over zeggen. Ik werd er niet heel blij van."

Het resultaat tegen Granada betekent dat PSV als enige nog puntloos is in groep E van de Europa League. Het andere pouleduel ging tussen PAOK en Omonia Nicosia en eindigde in 1-1.

