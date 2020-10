De Oranjevrouwen plaatsen zich vrijdag hoogstwaarschijnlijk voor het EK van volgend jaar in Engeland, maar door de coronacrisis en de veranderde status zal er geen groot feest zijn. Bij een zege op Estland in Groningen is plaatsing voor het eindtoernooi van volgend jaar een feit.

Vera Pauw, een van de voorgangers van bondscoach Sarina Wiegman, huilde op 31 oktober 2008 van blijdschap. In het stadion van FC Volendam was net Spanje met 2-0 verslagen, waardoor de Oranjevrouwen zich voor het eerst in de historie plaatsten voor een EK.

Het was het begin van de indrukwekkende opmars van de Nederlandse voetbalsters, met de EK-titel in 2017 en het WK-zilver in 2019 als hoogtepunten, al was het de afgelopen jaren steevast nog een aardige klus om een eindtoernooi überhaupt te halen. Twee jaar geleden nog was het groot feest in het spelershotel in Schaffhausen na de beslissende WK-play-off tegen Zwitserland.

"Ik heb genoeg zware kwalificaties meegemaakt", zegt Daniëlle van de Donk, die in 2010 debuteerde in Oranje. "Het was iedere keer een supermooie weg, maar als ik mag kiezen, dan liever zoals nu."

Vreugde bij Oranje na het veiligstellen van een EK-ticket in 2008. (Foto: Pro Shots)

'Geen feest met drank'

Tot dusver was het geen moment spannend in de EK-kwalificatie van Oranje, en dat gaat het ook niet meer worden. Zeven wedstrijden, zeven zeges en een doelsaldo van 29 voor en 3 tegen. Van Estland werd een jaar geleden in Tallinn al met 0-7 gewonnen.

"We moeten nu weer winnen van Estland, en eigenlijk gewoon dik winnen", vindt Vivianne Miedema. De 24-jarige spits groeide de afgelopen jaren zowel individueel als met Oranje uit tot wereldtopper. Het gat met de kleine landen in Europa, de tegenstanders in de kwalificatie, is gigantisch geworden.

"En toch moeten we, als de kwalificatie een feit is, beseffen dat het een mooie prestatie is", vervolgt Miedema. "Nog maar vijf, zes jaar geleden was dit geen vanzelfsprekendheid. Aan de andere kant hebben we als topland gewoon gedaan wat bij onze status hoort. Ik verwacht daarom geen enorme vreugde."

Van de Donk rekent ook niet op een groot feest. "Althans, niet met drank erbij, we hebben dinsdag al de volgende wedstrijd. Misschien een klein feestje, maar we houden het redelijk rustig."

Het elftal van de Oranjevrouwen dat met 0-8 won in Turkije. (Foto ANP)

'Het is een voorrecht te mogen voetballen'

De coronacrisis maakt het er ook niet gezelliger op voor Oranje. Voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 spelen de Oranjevrouwen vrijdag in eigen land in een leeg stadion.

"En er kan niet eens champagne zijn, want dat mag na 20.00 uur niet meer geschonken worden", zegt Wiegman. "En geen polonaise, want we leven hier, buiten de wedstrijden en trainingen om, op 1,5 meter van elkaar."

Of er na een zege wel ontlading zal zijn bij Wiegman? "Goede vraag. We zijn tot nu toe steeds veel beter geweest dan de tegenstander en de verwachting is dat dat tegen Estland weer zo is. Maar we werken er wel hard voor. En dan mag je even genieten. We zitten in een moeilijke tijd en beseffen dat het een voorrecht is te mogen voetballen. En morgen kan alles ineens anders zijn. Dan kun je dat EK-ticket maar beter binnen hebben."

Nederland-Estland begint vrijdag om 19.30 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Mocht Oranje niet winnen, dan kan dinsdag in de uitwedstrijd tegen Kosovo alsnog een EK-ticket worden gepakt.