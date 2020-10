Feyenoord-coach Dick Advocaat is ondanks de gemiste kansen in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb lovend over het spel van zijn ploeg. De Rotterdammers speelden donderdag in Kroatië het laatste kwartier wel met tien man, die zich naar een punt knokten: 0-0.

"Het zag er zeer goed uit qua positiespel", concludeerde Advocaat bij RTL7. "Ik vond dat iedereen na de wedstrijd tegen Sparta wel heel makkelijk over ons heenviel. We speelden toen ook een prima eerste helft. Vandaag hebben we tegen een goede tegenstander laten zien dat we uitstekend kunnen voetballen."

Afgelopen zondag verspeelde Feyenoord punten in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-1). Ook aan het duel met Dinamo Zagreb hielden de Rotterdammers een punt over, ondanks diverse grote kansen.

Zo miste Steven Berghuis al vroeg in de wedstrijd een strafschop en hielp ook Bryan Linssen een aantal grote kansen om zeep. Advocaat is ondanks de gemiste penalty niet teleurgesteld in Berghuis.

"Ik vind het moeilijk rondom penalty’s. Je weet dat iedereen een penalty een keer gaat missen en hiervoor nam hij ze altijd geweldig. Hij heeft zo'n goede trap, dat hij zonder twijfel de volgende weer neemt."

Steven Berghuis miste in de achtste minuut een penalty voor Feyenoord. (Foto: ANP)

'Hij gaf na rust wel makkelijk vrije trappen tegen ons weg'

Ruim een kwartier voor tijd moest Feyenoord met tien man verder door een tweede gele kaart voor Marcos Senesi. De Argentijnse verdediger kreeg de tweede kaart voor een te hoog geheven been.

Advocaat was niet echt tevreden over scheidsrechter Mattias Gestrianus in de tweede helft, maar kon niet oordelen over de rode kaart voor Senesi. "Ik vond dat hij in de tweede helft wel heel makkelijk vrije trappen tegen ons weggaf. Ik kon niet goed zien of het een tweede gele kaart was. Daarna hebben we met tien man goed gespeeld."

Feyenoord vervolgt de Europa League volgende week donderdag met een thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC uit Oostenrijk.

