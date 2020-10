Feyenoord heeft donderdag een punt overgehouden aan het Europa League-duel op bezoek bij Dinamo Zagreb: 0-0. De ploeg van Dick Advocaat miste een flink aantal kansen, maar kreeg het in de laatste twintig minuten erg lastig na een rode kaart voor Marcos Senesi.

Steven Berghuis miste een vroege penalty namens Feyenoord, terwijl Bryan Linssen een paar grote kansen om zeep hielp. In de slotfase was het voor de Rotterdammers met tien tegen elf vooral overleven.

Ook de andere wedstrijd in groep K eindigde in een gelijkspel. Wolfsberger AC en CSKA Moskou kwamen in Oostenrijk uit op 1-1.

Feyenoord vervolgt de Europa League volgende week donderdag met een thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC.

Er mochten fans aanwezig zijn bij het duel in Zagreb. (Foto: ANP)

Feyenoord mist grote kansen

Feyenoord, met middenvelder Orkun Kökçü weer eens in de basis als de vervanger van de geblesseerde Leroy Fer, begon uitstekend in het Maksimirstadion, waar zo'n tienduizend toeschouwers aanwezig mochten zijn.

Al in de zevende minuut kregen de Rotterdammers een penalty, nadat Mark Diemers in het strafschopgebied onhandig onderuit werd gehaald door Kristijan Jakic. Berghuis scoorde dit seizoen in de Eredivisie al drie keer uit een penalty, maar nu schoot de aanvoerder hard en recht door het midden, waardoor keeper Dominik Livakovic relatief makkelijk kon redden.

Ook na die teleurstelling hield Feyenoord een overwicht en kreeg de ploeg de beste kansen. Linssen, die wederom in de spits stond, had tien minuten voor rust moeten scoren, maar hij kopte van dichtbij recht in de handen van Livakovic. Aan de andere kant moest Feyenoord-doelman Justin Bijlow bij een poging van Mario Gavranovic goed ingrijpen.

Ook in de tweede helft bleef Feyenoord in eerste instantie gevaarlijker, maar Linssen miste ook zijn tweede grote kans. In de slotfase werd het toch nog penibel voor de ploeg van Dick Advocaat, omdat Senesi binnen een kwartier twee keer geel kreeg, de tweede voor een te hoog geheven been.

Dinamo Zagreb ging met elf tegen tien op jacht naar de zege en dat zorgde voor een paar hachelijke momenten in het strafschopgebied van Feyenoord, maar mede door goed keeperswerk van Bijlow bleef het 0-0.

