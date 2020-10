Bij Teun Koopmeiners overheerst na de stunt in het Europa League-duel met Napoli de bevestiging van de kracht van de Alkmaarders. De ploeg van coach Arne Slot won donderdag dankzij een treffer van Dani de Wit met 0-1 in Italië.

"Het is wel lekker als je eindelijk een keer de voorsprong vasthoudt", doelde Koopmeiners bij RTL op de vier remises op rij in de Eredivisie. "Dit voelt als een bevestiging van ons kunnen."

AZ wacht in de Eredivisie nog op de eerste overwinning en gaf de afgelopen periode de overwinning uit handen tegen VVV-Venlo (2-2), Sparta Rotterdam (4-4) en Fortuna Sittard (3-3). Tegen Napoli hield de ploeg wel stand.

"We weten dat het erin zit, maar we hebben even de andere kant van de medaille gezien", aldus Koopmeiners. "Daar waren we heel teleurgesteld over, omdat het onnodig was."

"Tegelijkertijd hebben we die gelijke spelen ook niet groter gemaakt dan dat ze zijn. We hebben heel goed voetbal gespeeld en misschien bij vlagen beter dan vorig jaar. Dan is het nu heel lekker dat we zo'n resultaat behalen."

AZ viert de beslissende treffer van Dani de Wit. (Foto: Pro Shots)

'Deze groep kijkt weinig op tegen andere teams'

Napoli is dit seizoen met drie klinkende zeges goed begonnen aan het Serie A-seizoen. De enige nederlaag van de ploeg van coach Gennaro Gattuso was een reglementaire 3-0 tegen Juventus, omdat 'I Partenopei' vanwege meerdere besmettingen niet kwamen opdagen voor de wedstrijd in Turijn.

Desondanks had AZ, dat door coronabesmettingen maar liefst dertien spelers miste, geen ontzag voor Napoli. "We hebben een groep die weinig opkijkt tegen andere teams. Dit is een van de grootste concurrenten uit de poule. Het is fantastisch dat we daar drie punten pakken", besloot Koopmeiners.

AZ zet de groepsfase van de Europa League volgende week donderdag voort met een thuiswedstrijd tegen het Kroatische HNK Rijeka, dat op de valreep met 0-1 verloor van Real Sociedad.

