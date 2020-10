PSV'er Mario Götze is donderdag in de rust van de Europa League-wedstrijd tegen Granada (1-2-nederlaag) uit voorzorg gewisseld. De aanvallende middenvelder had wat last van een spier.

"Ik wilde Mario niet wisselen, maar hij had in de warming-up al wat problemen met een spier en in de rust zei hij dat hij iets meer voelde, dus we wilden geen risico nemen", zei PSV-trainer Roger Schmidt na het duel tegen RTL.

De 28-jarige Götze opende in de blessuretijd van de eerste helft de score in de eerste groepswedstrijd van PSV in het nieuwe Europa League-seizoen, maar hij bleef in de rust achter in de kleedkamer. Verdediger Nick Viergever kwam voor hem in het veld.

"Het is geen blessure, maar ik voelde iets", verklaarde Götze zijn wissel in gesprek met FOX Sports. "Ik heb pas zes keer getraind, ik heb afgelopen zondag gespeeld en we hebben komende zondag weer een wedstrijd. We moeten voorzichtig zijn en ik moet het hele seizoen fit blijven."

Zonder de Duitse aankoop, die afgelopen weekend in zijn eerste wedstrijd voor PSV ook al scoorde (0-3-zege op PEC Zwolle), liep het in de tweede helft een stuk minder bij PSV. Granada profiteerde en pakte de zege door goals van Jorge Molina en Darwin Machís.

"Het was geen slechte wedstrijd van ons, maar het is altijd lastig als je vlak achter elkaar twee goals moet incasseren", analyseerde Götze. "In de eerste helft deden we het goed en creëerden ze geen grote kansen, maar we maakten zelf niet de tweede goal en dat gaf Granada vertrouwen na rust."

PSV begon niet goed aan de groepsfase van de Europa League. (Foto: Pro Shots)

Malen wil uitvallen Götze niet als excuus gebruiken

Spits Donyell Malen wilde het uitvallen van Götze niet als excuus voor de nederlaag gebruiken. "Natuurlijk was het jammer, want hij voetbalde goed mee. Maar dit kan nu eenmaal gebeuren", zei de spits tegen RTL.

Volgens Malen leed PSV een onnodige nederlaag. "Na rust maakten zij er expres een vechtwedstrijd van en wij gingen daarin mee. Dat is zonde, want voetballend zijn wij beter."

Volgende week donderdag staat de volgende Europese wedstrijd op het programma voor PSV. Dan speelt de ploeg op Cyprus tegen Omonia Nicosia. De Eindhovenaren gaan zondag in de Eredivisie op bezoek bij Vitesse.

