Peter Bosz is met Bayer Leverkusen uitstekend begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Nederlandse coach zag zijn ploeg donderdagavond op eigen veld met 6-2 winnen van OGC Nice. In België maakte Kemar Roofe een wereldgoal voor Rangers FC.

Leverkusen stond al na zestien minuten met 2-0 voor tegen Nice dankzij een schuiver van Nadiem Amiri en een prachtige uithaal van Lucas Alario. Na een half uur bracht Amine Gouiri de Fransen terug in de wedstrijd, maar na rust stelde de thuisploeg, waarbij Daley Sinkgraven op de bank bleef, de drie punten veilig.

Moussa Diaby profiteerde na een uur spelen van geklungel in de verdediging van Nice, Karim Bellarabi voerde de score met twee treffers verder op en Florian Wirtz zorgde in de slotfase voor de 6-1. Alexis Claude-Maurice deed vervolgens nog wat terug namens de bezoekers.

In dezelfde poule bezorgde de Nederlander Elton Acolatse het Israëlische Hapoel Be'er Sheva de winst tegen Slavia Praag: 3-1. Acolatse kwam in de slotfase twee keer tot scoren namens de thuisploeg.

Roofe scoort vanaf middenlijn voor Rangers

In België vond Kemar Roofe op fenomenale wijze het doel voor Rangers in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Standard Luik. De Engelse middenvelder zag doelman Arnaud Bodart iets te ver voor zijn doel staan en schoot de bal vanaf de middenlijn binnen.

Arsenal draaide in Oostenrijk een achterstand tegen Rapid Wien om in een 1-2-overwinning. Taxiarchis Fountas bracht de thuisploeg kort na rust op voorsprong na een blunder van doelman Bernd Leno, waarna David Luiz (kopbal) en Pierre-Emerick Aubameyang (intikker) 'The Gunners' aan de drie punten hielpen.

Ook Tottenham Hotspur en Leicester City boekten een zege. De 'Spurs' versloegen zonder bankzitter Steven Bergwijn het Oostenrijkse LASK met 3-0 dankzij goals van Lucas, Andrés Andrade (eigen doelpunt) en Son Heung-min. Leicester klopte Zorya Luhansk uit Oekraïne met eveneens 3-0 door goals van James Maddison, Harvey Barnes en Kelechi Iheanacho.

Arsenal had het behoorlijk lastig met Rapid Wien.

AC Milan en AS Roma beginnen met zege

AC Milan was in Schotland met 1-3 te sterk voor Celtic dankzij goals van Rade Krunic, Brahim Diaz en Jens Hauge. In dezelfde poule haalde Lille OSC, met Sven Botman in de basis, uit bij Sparta Praag: 1-4). Yusuf Yazici maakte een hattrick bij de Fransen.

In Zwitserland boog AS Roma, waarbij Rick Karsdorp een basisplaats had, een achterstand om op bezoek bij BSC Young Boys: 1-2. Jean-Pierre Nsame opende na een kwartier de score uit een penalty, waarna Bruno Peres en Marash Kumbulla in de tweede helft trefzeker waren voor de Italianen.

De meeste doelpunten werden gemaakt bij Villarreal-Sivasspor: 5-3. Invaller Paco Alcácer was tweemaal trefzeker namens de Spanjaarden, waarbij Carlos Bacca in de eerste helft ook nog een strafschop miste.

