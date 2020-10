AZ is de groepsfase van de Europa League donderdag begonnen met een knappe 0-1-zege op bezoek bij Napoli. Dani de Wit maakte de enige treffer voor de ploeg van Arne Slot, die door coronabesmettingen maar liefst dertien spelers miste.

Middenvelder De Wit begon in Napels in de punt van de aanval, omdat Ferdy Druijf en Myron Boadu bij de spelers hoorden die in Alkmaar moesten achterblijven. De 22-jarige middenvelder kroonde zich tot matchwinner door na een klein uur met een echte spitsengoal voor de 0-1 te tekenen.

Napoli maakt dit seizoen met drie klinkende overwinningen indruk in de Serie A. De enige nederlaag van de ploeg van trainer Gennaro Gattuso was een reglementaire 3-0 tegen Juventus, omdat 'I Partenopei' vanwege meerdere besmettingen niet kwamen opdagen voor het duel in Turijn. AZ wacht in de Eredivisie juist nog op de eerste zege; de Noord-Hollanders speelden vier keer gelijk.

Het andere duel in groep F tussen HNK Rijeka en Real Sociedad eindigde in Kroatië in 0-1. Jon Bautista maakte in de 93e minuut de winnende goal voor de Spanjaarden. AZ neemt het volgende week donderdag in zijn tweede groepsduel thuis op tegen HNK Rijeka.

AZ viert de beslissende treffer. (Foto: Pro Shots)

Napoli krijgt de kansen, AZ scoort

AZ meldde dinsdag acht nieuwe besmettingen binnen de spelersgroep, waardoor het even onzeker was of het duel met Napoli kon doorgaan. Maar volgens de regels van de UEFA kan alleen een streep door een Europese wedstrijd worden gehaald als een club minder dan dertien spelers (of geen keeper) op de been kan brengen en AZ had nog zeventien spelers over.

De bezoekers begonnen redelijk in het lege Stadio San Paolo, zonder dat dit tot grote kansen leidde. De meeste opwinding in de openingsfase kwam toen een goal van Napoli-aanvaller Victor Osimhen terecht werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De thuisploeg had inmiddels de overhand, ook door wat slordigheden bij AZ. Dries Mertens kreeg tien minuten voor rust de grootste kans namens Napoli, maar de oud-PSV'er mikte na een foute pas van Pantelis Hatzidiakos net naast. Vlak daarvoor ging een schot van De Wit na een counter van AZ voorlangs.

In de tweede helft waren de beste mogelijkheden wederom voor Napoli, maar scoorde AZ. Rechtsback Jonas Svensson haalde de achterlijn en gaf een goede, lage voorzet op De Wit, die geheel vrijstond bij de eerste paal en de bal in één keer naar de verre hoek verlengde.

De thuisploeg voerde de druk na de 0-1 nog een keer op en kreeg met Osimhen, invaller Andrea Petagna en Matteo Politano ook kansen op de gelijkmaker, maar AZ hield knap stand.

Bekijk de uitslagen en de standen van de Europa League