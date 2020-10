PSV is de groepsfase van de Europa League donderdagavond begonnen met een nederlaag. Ondanks een doelpunt van Mario Götze ging de ploeg van coach Roger Schmidt in het Philips Stadion met 1-2 onderuit tegen Granada.

Götze opende op slag van rust de score voor PSV en maakte al zijn tweede goal in Eindhovense dienst. Afgelopen weekend luisterde de Duitse middenvelder zijn debuut op met de openingstreffer tegen PEC Zwolle (0-3-zege).

In de tweede helft boog Granada de achterstand om in een voorsprong. Jorge Molina zorgde twaalf minuten na rust voor de gelijkmaker en Darwin Machís maakte halverwege de tweede helft de 1-2.

Bij PSV ontbraken Cody Gakpo, Pablo Rosario, Eran Zahavi en Jordan Teze door coronabesmettingen. Hierdoor stonden Mohamed Ihattaren en Jorrit Hendrix weer eens in de basis.

Volgende week donderdag staat de volgende groepswedstrijd op het programma voor PSV. Dan wordt op Cyprus gespeeld tegen Omonia Nicosia, dat de Europa League in Griekenland begon met een 1-1-gelijkspel bij PAOK.

Mario Götze viert zijn openingstreffer voor PSV. (Foto: ANP)

Malen mist eerste grote kans

In de openingsfase hielden PSV en Granada elkaar behoorlijk in evenwicht en stichtten beide ploegen nauwelijks gevaar. De eerste grote kans was pas na een klein half uur voor de thuisploeg. Daarbij miste Donyell Malen een afgemeten voorzet van Götze.

Nadat Granada vervolgens enkele kleine kansen miste, vond Yangel Herrera kort voor rust wel het net met een kopbal uit een vrije trap. De Venezolaan stond echter buitenspel, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Denzel Dumfries legde de bal na een vrije trap uitstekend klaar voor Götze. De 63-voudig international twijfelde geen moment en schoot hard binnen.

Vreugde bij Granada na de winnende goal van Darwin Machís. (Foto: ANP)

PSV na rust zonder Götze verder

Götze bleef in de rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Nick Viergever. Granada bleek echter een stuk beter uit de kleedkamer te zijn gekomen en kwam in de 57e minuut op prachtige wijze langszij. Molina volleerde de bal via de onderkant van de lat binnen na een fraaie voorzet van Antonio Puertas.

PSV was het behoorlijk kwijt in de tweede helft en incasseerde in de 66e minuut opnieuw een doelpunt. Ditmaal krulde Machis de bal op schitterende wijze in de kruising.

De Eindhovenaren gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker en waren daar een kleine twintig minuut voor tijd dichtbij. Een schot van Malen belandde op de paal, waarna Granada-doelman Rui Silva de bal nog net voor de lijn kon keren.

In het restant van de wedstrijd slaagde PSV er nauwelijks meer in om echt gevaar te stichten en gingen de spelers van Granada bij vrijwel elk contact naar de grond. Een slotoffensief van de thuisploeg leverde ook amper wat op.

