Feyenoord begint donderdagavond met Orkun Kökçü aan de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen Dinamo Zagreb. De Turkse middenvelder neemt de plek in van Leroy Fer, die door een blessure ontbreekt in de Kroatische hoofdstad.

Fer viel afgelopen zondag in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-1) uit met een hamstringblessure en is naar verwachting vier tot zes weken uit de roulatie.

De keuze voor Kökçü centraal op het middenveld is enigszins verrassend. Tegen Sparta werd Fer namelijk nog vervangen door Lutsharel Geertruida, die in Zagreb op de bank start.

Feyenoord-coach Dick Advocaat voert verder geen wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het duel met Sparta. Dat betekent dat Kökçü op het middenveld wordt bijgestaan door Jens Toornstra en João Carlos Teixeira.

Met Dinamo Zagreb treft Feyenoord een ploeg die riant aan kop gaat in de Kroatische competitie. De hoofdstedelingen begonnen het seizoen met zeven overwinningen en een gelijkspel. Feyenoord bezet na drie zeges en twee remises de vierde plaats in de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Dinamo Zagreb en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in het Maksimirstadion en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Mattias Gestranius.

Opstelling Dinamo Zagreb: Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Lauritsen, Gvardiol; Kastrati, Jakic, Ademi, Majer; Orsic, Gavranovic.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Kökçü, Toornstra, Teixeira; Berghuis, Linssen, Diemers.

Bekijk het programma in de Europa League