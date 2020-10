PSV-Granada ·

66' GOAL Granada! 1-2



PSV is het helemaal kwijt in de tweede helft, maar dit is ook gewoon een prachtige goal. Darwin Machís wipt de bal over Mohamed Ihattaren heen om een tackle te ontwijken en kan vervolgens richting doel opstomen. Hij trekt vanaf links naar binnen, kijkt even waar Yvon Mvogo staat en krult de bal vervolgens met veel gevoel in de verre kruising.