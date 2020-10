PSV begint donderdag met Mohamed Ihattaren en Jorrit Hendrix aan het Europa League-duel met Granada. Bij AZ staat Yukinari Sugawara in de basis bij de wedstrijd tegen Napoli. Beide duels beginnen om 18.55 uur.

Ihattaren raakte na enkele matige optredens zijn basisplek kwijt onder trainer Roger Schmidt, die maar zelden een beroep doet op Hendrix. Door coronabesmettingen bij Gody Gakpo, Pablo Rosario, Eran Zahavi en Jordan Teze staan de twee tegen Granada wel in de basis.

Verder zijn er geen wijzigingen in de opstelling van PSV ten opzichte van de 0-3-zege op PEC Zwolle van zondag. Aanwinst Mario Götze staat opnieuw aan de aftrap.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Boscagli, Max; Sangaré, Hendrix; Götze, Ihattaren; Malen en Mauro.

Opstelling Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Vallejo, Neva; Milla, Herrera; Machís, Gonalons, Puertas; Molina.

De Wit in centrumspits bij AZ

Ook AZ heeft te maken met een flink aantal coronabesmettingen. Trainer Arne Slot mist in Napels onder anderen Myron Boadu, Ferdy Druijf en Jordy Clasie.

Dani de Wit start daarom in de spits, met Calvin Stengs in zijn rug als nummer 10. De Japanse vleugelspits Sugawara staat voor het eerst dit seizoen in de basis.

Bij Napoli staan oud-PSV'ers Dries Mertens en Hirving Lozano in de voorhoede.

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Politano; Mertens, Osimhen, Lozano.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Suguwara, De Wit, Karlsson.

Ook Feyenoord komt donderdag in actie in de Europa League. De ploeg speelt om 21.00 uur uit tegen Dinamo Zagreb.

