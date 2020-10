Jordan Pickford zit er behoorlijk mee in zijn maag dat hij Virgil van Dijk afgelopen weekend zwaar blesseerde. Door een wilde tackle van de doelman staat de aanvoerder van Oranje maandenlang aan de kant.

"Jordan is echt aangedaan, hij is heel erg teleurgesteld", zei Everton-manager Carlo Ancelotti donderdag. "En laat het duidelijk zijn dat iedereen bij Everton het erg jammer vindt dat Van Dijk geblesseerd in geraakt. We hopen dat hij spoedig herstelt."

In de stadsderby van Liverpool (2-2-gelijkspel) viel Van Dijk zaterdag al na enkele minuten uit na een wilde tackle van Pickford. Omdat de verdediger van Liverpool even daarvoor buitenspel had gestaan, ontsnapte Pickford aan een penalty en een kaart.

Van Dijk moet een operatie aan de kniebanden ondergaan. Om geen druk achter zijn herstel te zetten, communiceert Liverpool geen verwachte revalidatietijd. Van Dijk werd wel van de spelerslijst van de Premier League gehaald, zodat hij dit kalenderjaar sowieso niet meer kan spelen.

'Pickford ging voor de bal'

Ancelotti benadrukte dat Pickford niet de bedoeling had om Van Dijk te blesseren. "Jordan kwam te laat, maar hij ging absoluut voor de bal. Mensen die zeggen dat het met opzet was, die zitten ernaast. Virgil weet dat ook."

"Er was duidelijk contact tussen de twee en Pickford timede niet goed", zei de Italiaanse trainer. "Het spel in de Premier League is zo snel, dat het niet moeilijk is om soms te laat te komen."

Zonder de geblesseerde Van Dijk won Liverpool woensdag met 0-1 van Ajax in de Champions League. De titelverdediger speelt zaterdag thuis in de Premier League tegen Sheffield United.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League