Ajax moet het maanden zonder Mohammed Kudus doen. De middenvelder heeft woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool schade aan zijn meniscus opgelopen, zo is donderdag uit onderzoek gebleken.

Kudus, die tegen Liverpool een rol had als valse spits, moest zich al binnen tien minuten laten wisselen. De twintigjarige Ghanees blesseerde zich nadat hij een bal wilde veroveren.

Ajax laat weten dat Kudus een operatie zal moeten ondergaan aan de meniscus van zijn rechterknie en dat hij in ieder geval tot de winterstop aan de kant staat.

Kudus is dit seizoen nieuw bij Ajax. Hij werd voor 9 miljoen euro overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland en maakte in de eerste wedstrijden van het seizoen een goede indruk. In vier duels leverde hij een doelpunt en drie assists.

Zonder Kudus begon Ajax het Champions League-seizoen met een nederlaag. Liverpool won het duel in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico.

Zijn meniscusblessure betekent dat Kudus in ieder geval de rest van de poulefase van de Champions League mist, net als negen Eredivisie-duels. De volgende wedstrijd van Ajax is zaterdag in Limburg tegen VVV-Venlo.