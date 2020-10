Daniel Schwaab heeft donderdag bekendgemaakt te stoppen als profvoetballer. De 32-jarige verdediger speelde de afgelopen vier seizoenen bij PSV.

In maart van dit jaar speelde Schwaab zijn laatste wedstrijd met FC Groningen-PSV (0-1), het laatste duel voordat de Eredivisie werd beëindigd wegens de coronacrisis. Sindsdien was er genoeg interesse van andere clubs voor de transfervrije Duitse verdediger.

"Er kwamen zeker interessante aanbiedingen uit het buitenland. Maar uiteindelijk werd ik nergens door overtuigd", zegt Schwaab tegen Kicker.

"Mijn familie is belangrijk voor mij. De laatste twee jaar heb ik steeds gependeld tussen Eindhoven en Waldkirch (Zuid-West Duitsland, red.). Zoiets wilde ik niet meer."

Schwaab speelde voor SC Freiburg, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart en PSV 382 competitieduels. Met de Eindhovense ploeg pakte hij in 2018 de landstitel en twee jaar eerder de Johan Cruijff Schaal. In Freiburg werd hij kampioen in de Tweede Bundesliga.

Schwaab wil jeugdtrainer worden

Schwaab wil actief blijven in de voetballerij. Als afgestudeerd econoom is een bestuursfunctie een optie, maar momenteel gaat zijn voorkeur uit naar een baan als (jeugd)trainer.

Hij gaat in Duitsland een trainerscursus volgen en stage lopen bij Freiburg. "De afgelopen maanden heb ik goed nagedacht over de toekomst. Ik voel me nog aangetrokken door het veld, voetbal blijft mijn passie."

"Ik wil jonge spelers graag iets over het spel leren, maar ook over de randzaken die er tegenwoordig bij komen kijken."