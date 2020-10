Op de donderdag verschenen FIFA-ranglijst is Oranje van de dertiende naar de vijftiende plaats gezakt. Deze maand speelde het Nederlands elftal drie interlands, waarvan er geen enkele werd gewonnen.

Onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer verloor Oranje in een vriendschappelijk duel met 0-1 van Mexico, waarna de uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1) in een gelijkspel eindigden.

Daardoor wordt Oranje op de FIFA-ranglijst gepasseerd door Denemarken en Duitsland. Nederland was de laatste tijd bezig met een opmars, nadat het 2016 afsloot als de nummer 22 van de wereld.

België is nog altijd de lijstaanvoerder. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez speelde deze maand gelijk tegen Ivoorkust, verloor van Engeland en won van IJsland.

Wereldkampioen Frankrijk en Brazilië komen wel dichter bij de Belgen op de ranglijst. In de top tien deden zich slechts kleine verschuivingen voor. Spanje en Argentinië stegen een plek, ten koste van Uruguay en Kroatië.

Op 26 november geeft de FIFA een nieuwe update van de ranglijst uit. Voor die tijd speelt Oranje nog vriendschappelijk tegen Spanje (11 november) en in de Nations League tegen Bosnië (15 november) en Polen (18 november).