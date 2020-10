Trainer Erik ten Hag vond dat Ajax minimaal een punt had verdiend tegen Liverpool in de openingswedstrijd in de Champions League. De Amsterdammers gingen woensdag in eigen huis ongelukkig met 0-1 onderuit door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico.

"We hebben het uitstekend gedaan", zei Ten Hag na afloop bij Ziggo Sport. "We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld tegen een heel goede ploeg. We hadden meer verdiend. Het plan en de uitvoering waren uitstekend, het ontbrak alleen aan een doelpunt."

"We hebben Liverpool aan de rand van de afgrond gebracht", vervolgde de Ajax-coach. "Deze nederlaag hebben we aan onszelf te wijten. We hebben de kansen wel gecreëerd, maar je moet die wel benutten en de trekker overhalen. We doen onszelf tekort."

Ten Hag weigerde de schuld van de nederlaag af te schuiven op de ongelukkige Tagliafico, die de bal vlak voor rust in eigen doel schoof. "Het zat in zijn algemeenheid niet mee. Die laatste procent moet je afdwingen. Dat hebben we net niet gedaan."

Davy Klaassen brengt Liverpool-aanvoerder James Milner ten val. (Foto: Pro Shots)

Klaassen: 'Moeten er minstens twee maken'

Ook Davy Klaassen vond dat Ajax een punt had verdiend tegen Liverpool. "Dit is zonde", zei een zichtbaar balende Davy Klaassen na afloop bij SBS6. "Ik denk dat we wel een puntje hadden verdiend. De kansen moeten er alleen wel in. Dan krijg je zo'n klotegoal tegen. Dat is wel zonde van vanavond."

Klaassen kon door de onfortuinlijke nederlaag niet direct genieten van zijn terugkeer in de Champions League. De 27-jarige middenvelder speelde in 2016 voor het laatst in het miljoenenbal. Een jaar later vertrok hij naar Everton, waarna hij via Werder Bremen deze zomer terugkeerde in Amsterdam.

"Ik was het wel anders gewend met de fans. Dat missen we wel", aldus Klaassen. "De Champions League is natuurlijk het hoogst haalbare. Je kunt jezelf wel dingen verwijten, maar we moeten er minstens twee maken vanavond."

De moegestreden Klaassen werd na 74 minuten gewisseld voor Jurgen Ekkelenkamp. "Waarom ik werd gewisseld? Geen idee. Dat kan toch gewoon? De trainer heeft dan andere zaken aan zijn hoofd dan mij uit te leggen waarom ik gewisseld werd. Ik kan beter. Met vlagen deed ik het redelijk goed. We hebben wel kansen gecreëerd. Het woord zonde blijft wel overeind vanavond."