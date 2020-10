Feyenoord-coach Dick Advocaat is teleurgesteld dat er in de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg op bezoek bij Dinamo Zagreb wel publiek kan worden toegelaten. In het Maksimirstadion zijn donderdagavond tienduizend toeschouwers welkom.

"Ik vind het een gekke constructie van de UEFA dat hier wel publiek aanwezig mag zijn en bij ons niet", zegt Advocaat woensdag op de persconferentie in de aanloop naar het eerste duel van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League.

De UEFA staat een beperkt aantal toeschouwers toe bij wedstrijden in de Champions League en de Europa League. Als de nationale gezondheidsautoriteiten akkoord gaan, dan mag maximaal 30 procent van de capaciteit worden benut. Wel mogen alleen supporters van de thuisploeg worden toegelaten.

Op 5 november speelt Feyenoord thuis tegen Dinamo Zagreb, maar op dat moment is er nog geen publiek welkom in stadions in Nederland. Het kabinet besloot vorige week dat alle wedstrijden in het betaald voetbal vier weken lang zonder toeschouwers worden gespeeld.

"Ik heb liever publiek, maar dan aan twee kanten", aldus Advocaat. "Voor ons is deze situatie heel negatief, maar dat zal nog wel even duren."

De spelers van Feyenoord trainen in het Maksimirstadion. (Foto: ANP)

'Het wordt een moeilijke pot'

De 73-jarige coach verwacht dat Feyenoord het in ieder geval lastig krijgt in Zagreb. "Na de loting zei iedereen al dat deze ploeg in potentie de beste is. Het wordt een moeilijke pot, maar ik vind het als trainer interessant om te zien hoe ver wij zijn."

Feyenoord kan tegen Dinamo Zagreb geen beroep doen op Leroy Fer, die afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam (1-1) uitviel met een hamstringblessure. Vermoedelijk wordt hij op het middenveld vervangen door Lutsharel Geertruida.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb begint donderdag om 21.00 uur in de Kroatische hoofdstad en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Mattias Gestranius.

