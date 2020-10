Lisandro Martínez en David Neres starten woensdag in de basis bij Ajax voor het Champions League-duel met Liverpool. Coach Erik ten Hag houdt Oranje-international Quincy Promes op de bank.

Het is nog niet duidelijk in welke formatie de Amsterdammers precies gaan aantreden tegen de regerend landskampioen van Engeland. Volgens De Telegraaf kiest Ten Hag voor een 4-4-2-systeem met Martínez centraal achterin en Daley Blind op het middenveld.

Bij de UEFA is een 4-3-3-systeem opgegeven door Ajax, met Martínez in het hart van de defensie, Blind als linkshalf en Mohammed Kudus als spits. In die formatie staan Dusan Tadic en Neres op de flanken.

Het is voor de 22-jarige Martínez pas zijn tweede basisplaats van dit seizoen. De Argentijn, die bij de Amsterdammers voornamelijk invaller is, verscheen op 20 september in de competitiewedstrijd tegen RKC (3-0-zege) voor het eerst aan de aftrap.

Ook Neres is vooral bankzitter bij de ploeg van Ten Hag. Hij begon zaterdag tegen sc Heerenveen (5-1-zege) voor het eerst dit seizoen in de basis. Tegen Liverpool vervangt hij Antony, die niet inzetbaar is. Ten Hag wilde maandag op zijn persconferentie niet zeggen of de Braziliaanse nieuweling al dan niet besmet is met het coronavirus.

Georginio Wijnaldum begint in de basis bij Liverpool voor het Champions League-duel met Ajax. (Foto: Pro Shots)

Liverpool met Wijnaldum, Gomez vervangt Van Dijk

Bij Liverpool krijgt Oranje-international Georginio Wijnaldum een basisplaats van manager Jürgen Klopp. De geboren Rotterdammer vormt een middenveld met de negentienjarige Curtis Jones en routinier James Milner.

'The Reds' zijn flink gehavend voor het duel met Ajax. Klopp kan niet beschikken over de geblesseerde doelman Alisson Becker en verdediger Virgil van Dijk, die zaterdag in de Merseyside-derby met Everton een zware knieblessure opliep door een onbesuisde tackle van Everton-doelman Jordan Pickford. Ook Thiago Alcántara, Joël Matip en Alex Oxlade-Chamberlain zijn geblesseerd.

Joe Gomez vervangt Van Dijk in het hart van de verdediging. De 23-jarige Engelse international vormt een koppel met Fabinho, die normaliter op het middenveld speelt. Net als de laatste weken staat Adrián onder de lat als vervanger van Alisson.

Ajax-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in een lege Johan Cruijff ArenA. Het duel in de groepsfase van de Champions League staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, Kudus, Tadic.

Opstelling Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Jones, Milner; Mané, Firmino, Salah.