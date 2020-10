PEC Zwolle is er woensdag niet in geslaagd om de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk te winnen. De ploeg van coach John Stegeman gaf in de slotfase de drie punten uit handen in Noord-Brabant: 1-1.

Clint Leemans was in de eerste helft dicht bij de openingstreffer voor PEC, maar de aanvaller schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied op de paal. Halverwege de tweede helft raakte Yuta Nakayama ook nog eens de lat namens de bezoekers.

Een minuut later was het wel raak voor de Zwollenaren. Bij een fraaie aanval kwam de bal uiteindelijk bij Eliano Reijnders, die RKC-doelman Kostas Lamprou passeerde met een schot in de linkerhoek.

De bezoekers leken op weg naar de overwinning, maar drie minuten voor tijd zorgde Finn Stokkers voor de gelijkmaker. De spits, die pas vier minuten in het veld stond, kopte raak uit een afgemeten voorzet van Lennerd Daneels.

De wedstrijd stond aanvankelijk begin deze maand op het programma, maar werd uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij RKC. Bij vier spelers en twee stafleden werd het coronavirus vastgesteld. Vier andere spelers waren met hen in nauw contact geweest en moesten uit voorzorg in quarantaine.

Door het gelijkspel staat PEC nu met vijf punten uit vijf duels tiende en bezet RKC met vier punten uit vijf duels de dertiende plek.

