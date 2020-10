AZ-trainer Arne Slot vindt dat de corona-uitbraak binnen de spelersgroep de club niet verweten kan worden. In de aanloop naar de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Napoli testten nog eens acht spelers van de Alkmaarse ploeg positief op het coronavirus. Voor het afgelopen weekend bleken al vijf spelers besmet te zijn.

"Op het moment dat je laks met de protocollen omgaat, zou dat heel erg slecht zijn. Wij hebben een ongelooflijk vakkundige dokter, die maandenlang ontzettend proactief bezig is geweest met het naleven van de protocollen en het testbeleid. We vinden zelf dat we er alles aan gedaan hebben om deze uitbraak tegen te gaan", aldus Slot woensdag tijdens zijn digitale persconferentie.

"Dat het ons toch is overkomen, daar balen we allemaal ontzettend van. Daarom proberen we nog kritischer kijken wat we anders kunnen doen. Zelf hebben we de overtuiging dat we absoluut niet laks zijn geweest de afgelopen maanden."

"In de maatschappij zie je ook constant elke dag meer besmettingen zijn", vervolgde Slot. "De overheid geeft elke keer aan dat we moeten blijven leven en werken, maar wel onder de protocollen die er zijn. Daar waren we met AZ al proactief mee bezig en daar zijn we alleen maar proactiever in geworden gezien de recente uitbraak. Blijkbaar is het moeilijk om dat te voorkomen. Net als de maatschappij gaat de voetballerij ook door."

Onder anderen Myron Boadu behoort niet tot de wedstrijdselectie van de Alkmaarders voor het Europa League-duel met Napoli. (Foto: Pro Shots)

'Erg prettig om te kunnen voetballen'

Slot spreekt niettemin van hectische dagen bij AZ. "Ik was in eerste instantie begaan met de spelers besmet zijn. Gelukkig gaat het met het overgrote deel heel erg goed en hebben ze helemaal geen klachten. Maar een of twee spelers hebben wel klachten."

AZ reisde woensdag met zeventien spelers af naar Napels voor de eerste groepswedstrijd in de Europa League tegen Napoli. Volgens de Alkmaarders is het doorgaan van de wedstrijd in Stadio San Paolo nooit onzeker geweest. Zolang een ploeg over dertien spelers kan beschikken, gelast de UEFA een Europese wedstrijd niet af.

"Ik weet dat er op de achtergrond wel overleg is geweest over het doorgaan van de wedstrijd. Maar uiteindelijk zijn we hier. En nu we hier zijn, hebben we veel zin om te spelen. Het is ook wel erg prettig om te mogen voetballen."