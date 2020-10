RKC Waalwijk-PEC Zwolle ·

87' GOAL RKC Waalwijk! 1-1



PEC denkt een gewonnen wedstrijd te spelen en krijgt het deksel op de neus. Finn Stokkers, die net drie minuten in het veld staat, kan in alle vrijheid een voorzet van Lennerd Daneels binnenkoppen. De spits stuurt de bal uiterst secuur naar de hoek, waardoor Michael Zetterer kansloos is.