Cody Gakpo, Pablo Rosario en Jong PSV-doelman Maxime Delanghe zijn woensdag positief getest op het coronavirus, zo meldt PSV via de eigen site. Ook twee stafleden hebben het virus opgelopen. Het vijftal ontbreekt donderdag tijdens het Europa League-duel met Granada.

Gakpo, Rosario, Delanghe en de twee stafleden zijn na de positieve test direct in quarantaine gegaan. "Over 72 uur zal hun situatie opnieuw worden bekeken", aldus PSV woensdag.

Voor PSV-coach Roger Schmidt zijn de coronabesmettingen een hard gelag. Gakpo, die dit seizoen al goed was voor zes doelpunten, en Rosario waren tot dusver vaste basiskrachten onder de Duitse oefenmeester.

"We hadden lang geen last van het virus binnen de ploeg, maar nu wel. Dat moeten we accepteren", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie. "Ze voelen zich goed en hebben geen symptomen. Maar wij moeten ons focussen op de wedstrijd van morgen."

"Dit is mentaal gezien niet makkelijk voor ons, maar de coronacrisis is voor niemand makkelijk. Natuurlijk zijn we bang dat er nog meer spelers positief getest gaan worden. Gisteren waren we bijvoorbeeld nog met z'n allen samen. Vrijdag gaan we weer testen", aldus Schmidt.

Ook Pablo Rosario is er niet bij tegen Granada. (Foto: Pro Shots)

Zahavi en Teze op weg terug na positieve test

Eran Zahavi en Jordan Teze werden vorige week positief getest op het coronavirus. Beide spelers zijn niet meer in quarantaine en hebben de training bij de Eindhovense club weer hervat.

Schmidt weet echter nog niet zeker of hij Zahavi en Teze mag inzetten tegen Granada. "We moeten afwachten of we toestemming krijgen van de UEFA en verder volg ik de adviezen van de medische staf."

Het duel tussen PSV en Granada in de groepsfase van de Europa League begint donderdag om 18.55 uur. De Duitser Felix Zwayer is de scheidsrechter in het Philips Stadion.