AZ is woensdag met negentien spelers afgereisd naar Italië voor het Europa League-duel met Napoli van donderdagavond, zo laat de club weten. De selectie van de Alkmaarders is flink gewijzigd door de vele coronabesmettingen bij de club.

Ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen VVV-Venlo van afgelopen zaterdag (2-2) ontbreekt van de basisspelers Myron Boadu in de selectie. Ook Zakaria Aboukhlal, Hakon Evjen, Juan Familia-Castillo en Tijjani Reijnders, die op de bank zaten, zijn er niet bij.

Jordy Clasie, Ron Vlaar, Timo Letschert en Ferdy Druijf, die normaal gesproken ook terug te vinden zijn in de wedstrijdselectie van AZ, waren er tegen VVV-Venlo al niet bij en reizen ook niet af naar Italië.

Marco Bizot daarentegen zit wel bij de selectie van trainer Arne Slot. Dat gaat ten koste van André Krul. Bizot ontbrak tegen VVV door zijn rode kaart in het duel met Sparta Rotterdam (4-4) van een week eerder. Ook voor jongelingen Tijs Velthuis (18), Kenzo Goudmijn (18), Mo Taabouni (18) en Maxim Gullit (19) is er plek in de selectie.

AZ meldde dinsdag acht nieuwe coronagevallen binnen de spelersgroep. Er zijn nu in totaal dertien spelers van de Alkmaarse club besmet. De UEFA laat het duel in Napels gewoon doorgaan. Volgens de Europese voetbalbond moet een club dertien spelers (van wie minimaal één keeper) op de been kunnen brengen.

Napoli-AZ begint donderdag om 18.55 uur. Het duel in de groepsfase van de Europa League staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Daniel Stefanski.

Selectie AZ:

Keepers: Marco Bizot, Hobie Verhulst en Elber Evora

Verdedigers: Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Bruno Martins Indi, Owen Wijndal, Yukinari Sugawara, Ramon Leeuwin, Maxim Gullit en Tijs Velthuis

Middenvelders: Fredrik Midtsjø, Dani de Wit, Teun Koopmeiners, Kenzo Goudmijn

Aanvallers: Calvin Stengs, Jesper Karlsson, Albert Gudmundsson en Mo Taabouni

Myron Boadu is een van de spelers die ontbreken in de selectie van AZ. (Foto: Pro Shots)

Wehrmann in 21-koppige selectie Feyenoord

Feyenoord reist woensdag met een 21-koppige selectie af naar Kroatië voor het uitduel met Dinamo Zagreb van donderdag. Naast de gebruikelijke namen zit middenvelder Jordy Wehrmann, die normaal gesproken bij het elftal onder 21 jaar speelt, in het keurkorps van trainer Dick Advocaat.

Spits Róbert Bozeník en middenvelder Leroy Fer ontbreken in de selectie. Bozeník miste zondag ook al het thuisduel met Sparta Rotterdam (1-1) vanwege zijn voetblessure en moet deze week geopereerd worden.

Fer raakte tegen Sparta geblesseerd aan zijn hamstring en kan ook niet spelen tegen Dinamo Zagreb. Trainer Advocaat liet al weten dat hij er rekening mee houdt dat de middenvelder minstens vier weken niet beschikbaar is.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb in Kroatië begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Mattias Gestranius. De andere ploegen in groep K zijn CSKA Moskou en Wolfsberger AC.