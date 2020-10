Feyenoord heeft over het boekjaar 2019/2020 door een gebrek aan inkomsten uit transfers een verlies van 6,7 miljoen euro geleden. De Rotterdammers noteren ondanks de coronacrisis wel een positief operationeel resultaat van 500.000 euro.

Het operationeel resultaat is het bedrijfsresultaat vóór de aftrek van belastingen. Ook de transfers worden daarbij niet meegerekend. Vorig jaar werd er een positief operationeel resultaat van 0,6 miljoen euro genoteerd en dat is nu dus 100.000 euro lager.

Door een negatief transferresultaat van 8,8 miljoen euro - dat bedrag is 800.000 euro hoger dan vorig jaar - lijdt Feyenoord alsnog flink verlies. De Rotterdammers investeerden wel in de selectie door meerdere spelers te halen en contracten te verlengen, maar de club wist geen spelers te verkopen.

"We hebben de afgelopen twee jaar te weinig inkomsten uit transfers gegenereerd", erkent financieel directeur Pieter Smorenburg woensdag op de site van Feyenoord. "We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en dus geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers."

Het verlies in het boekjaar 2018/2019 was circa 0,8 miljoen euro lager dan nu het geval is (5,9 tegenover 6,7 miljoen euro). De omzet van Feyenoord steeg wel met 2,6 miljoen euro, net als de bedrijfslasten (2,7 miljoen euro).

Smorenburg hoopt dat de investering in talentvolle spelers zich de komende jaren gaat uitbetalen. "Door hen aan te trekken en te behouden hopen we sportief succes te behalen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot meer inkomsten en hogere transfersommen in de komende jaren."