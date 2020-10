Chelsea heeft Petr Cech (38) dinsdagavond ingeschreven voor de Premier League. De doelman zette in 2019 een punt achter zijn loopbaan en is sindsdien bij 'The Blues' werkzaam als adviseur, maar zou dit seizoen in theorie zijn rentree als profvoetballer kunnen maken.

Chelsea publiceerde de spelerslijst voor de competitie dinsdagavond op de site. De Londenaren laten weten dat Cech voor de Premier League is ingeschreven als eventuele noodoplossing, mochten keepers Kepa Arrizabalaga, Édouard Mendy en Willy Caballero allemaal niet kunnen spelen door een blessure of coronabesmetting.

Cech stond tussen 2004 en 2015 bij Chelsea onder contract en groeide daar uit tot een van de beste keepers ter wereld. De Tsjech werd vier keer landskampioen en won ook de Champions League, de Europa League, de FA Cup (vier keer), de League Cup (drie keer) en de Community Shield (twee keer) met 'The Blues'.

In de zomer van 2015 koos Cech voor een overstap naar stadgenoot Arsenal, waar hij jarenlang speelde tot hij aan het einde van het seizoen 2018/2019 een punt achter zijn loopbaan zette. De 124-voudig international keerde daarna als technisch adviseur terug bij Chelsea.

"Dat hij nu op onze spelerslijst staat, is geen actie uit romantiek", benadrukte manager Frank Lampard dinsdagavond bij de BBC. "We verwachten niet dat we hem in hoeven te zetten. Maar als we toch in een crisis terechtkomen, dan is er niemand beter om op te stellen dan Petr. Hij is nog altijd topfit en is eigenlijk te vroeg gestopt."

De keeperspositie bij Chelsea is dit hele seizoen al onderwerp van discussie. De 26-jarige Kepa werd in de zomer van 2018 voor 80 miljoen euro overgenomen van Athletic Club en is nog altijd de duurste keeper ter wereld, maar grossiert in blunders en is zijn basisplek kwijt aan Mendy. De international van Senegal kwam in de afgelopen transferperiode over van Stade Rennais.

Petr Cech zette na het seizoen 2018/2019 een punt achter zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)