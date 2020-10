FC Barcelona heeft het contract van Frenkie de Jong opengebroken en met twee jaar verlengd. De verbintenis van de Nederlander loopt nu tot medio 2026 en bevat een afkoopsom van 400 miljoen euro.

Dat maakte FC Barcelona dinsdagavond bekend, net nadat in de Champions League, mede dankzij een assist van De Jong, met 5-1 van Ferencváros was gewonnen.

De Jong werd door Barcelona vorig jaar voor circa 75 miljoen euro gekocht van Ajax. Clubs die de middenvelder van de Catalanen willen overnemen, moeten vanaf nu 400 miljoen euro op tafel leggen.

Sinds zijn transfer speelde de Oranje-international 47 wedstrijden in het shirt van Barcelona. Onder trainer Ronald Koeman stond hij dit seizoen in alle duels in de basis.

Ook Piqué en Ter Stegen verlengen

Naast de contractverlenging van De Jong, bereikte Barcelona ook met Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen en Clément Lenglet een overeenkomst over een langer verblijf.

Piqué, die al sinds 2008 voor Barcelona speelt, verlengt zijn contract tot medio 2024, terwijl doelman Ter Stegen nog een jaartje langer wordt vastgelegd. Verdediger Lenglet tekende net als De Jong bij tot de zomer van 2026.

"De overeenkomsten zijn tot stand gekomen na wekenlange onderhandelingen en omvatten een tijdelijke aanpassing van het salaris vanwege de huidige situatie, die door het COVID-19-virus is veroorzaakt", meldt de club.

Volgens Spaanse media probeert Barcelona hiermee de gevolgen van de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen. Het viertal gaat op de korte termijn wat minder verdienen, maar dat zal in een later stadium gecompenseerd worden.