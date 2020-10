SC Cambuur heeft dinsdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van NAC Breda. In een onderling duel in Breda was de Friese club met 0-4 veel te sterk.

NAC kende een verre van ideale voorbereiding op de topper. De Brabantse club kampt met veel coronabesmettingen binnen de selectie. Om die reden werd het duel met Cambuur eerder al uitgesteld, net als de wedstrijd tegen De Graafschap.

Cambuur had in een leeg Rat Verlegh Stadion geen kind aan de ploeg die na zes duels nog geen punt had ingeleverd. Zeven minuten voor rust zorgde Giovanni Korte voor de terechte openingsgoal.

In de tweede helft liep de ploeg van trainer Henk de Jong verder uit. Mitchell Paulissen verdubbelde na een uur spelen de voorsprong, waarna Korte er met zijn tweede van de avond 0-3 van maakte. Jamie Jacobs gaf de zege van Cambuur vlak voor tijd nog meer glans.

NAC miste tegen Cambuur bepalende spelers als Thom Haye en Lex Immers. Ook trainer Maurice Steijn ontbrak. Hij raakte eerder besmet met het coronavirus en mocht nog niet op de bank zitten.

Hoewel Cambuur met negentien punten uit acht duels aan de leiding gaat, heeft nummer twee NAC met achttien punten uit zeven duels nog minder verliespunten. Almere City (8-18) staat derde en is als enige club nog ongeslagen.

NEC redde op het nippertje een punt tegen Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

NEC vijfde na moeizaam gelijkspel

NEC bleef achter De Graafschap steken op de vijfde plaats. De Nijmeegse club redde uit bij Jong PSV op het nippertje een punt. Na de openingsgoal van Kristófer Kristinsson maakte Thomas Beekman vier minuten voor tijd gelijk: 1-1.

De Brabantse derby tussen TOP Oss en FC Den Bosch werd gewonnen door de thuisclub. Mart Remans opende op slag van rust de score voor TOP, Kvyon Leidsman maakte er snel na de pauze 2-0 van.

De overwinning was een mooie opsteker voor TOP, dat eerder op de dag nog melding maakte van drie coronagevallen binnen de selectie. De ploeg van trainer Klaas Wels passeert Den Bosch op de ranglijst en staat nu veertiende.

