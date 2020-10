Ajax moet het woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool zonder Antony doen. Het is onduidelijk waarom de aanvaller niet van de partij is.

Trainer Erik ten Hag liet de reden van de afwezigheid van Antony dinsdag op een persconferentie in het midden. Op de vraag of de Braziliaan besmet is met het coronavirus, antwoordde Ten Hag: "Daar doen wij nooit uitspraken over."

Met drie treffers in vijf duels is Antony sterk aan het seizoen begonnen. Toch denkt Ten Hag dat Ajax het gemis van de vleugelspits niet erg hoeft te voelen. "We hebben een goede en brede selectie en kunnen het opvangen als spelers niet fit zijn."

Naast Antony is ook de jonge verdediger Jurriën Timber niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Liverpool.

Ten Hag kijkt uit naar de thuiswedstrijd tegen de Engelse grootmacht. "Ze zijn de beste ploeg ter wereld. Twee jaar geleden wonnen ze de Champions League en vorig jaar de Premier League, dat zegt genoeg."

Bij Liverpool ontbreekt Virgil van Dijk, die afgelopen weekend een ernstige knieblessure opliep. Ajax-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur.

Bekijk het programma in de Champions League