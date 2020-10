PSV krijgt donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Granada CF niet te maken met Roberto Soldado. De topspits van de Spaanse ploeg is positief getest op het coronavirus.

Soldado is het enige positieve geval bij een testronde van de Spaanse ploeg in aanloop naar het duel in Eindhoven. De rest van de selectie zal woensdag naar Nederland vertrekken.

De 35-jarige Soldado blijft onder toezicht van medisch personeel van de club in thuisisolatie. Hij vertoont geen symptomen van het virus.

De voormalige international van Spanje is bezig aan zijn tweede seizoen bij Granada. De oud-spits van onder meer Real Madrid, Valencia en Tottenham Hotspur maakte in vier duels één doelpunt.

Granada, dat momenteel zesde staat in La Liga, speelt in Eindhoven zijn eerste Europese duel in de clubhistorie.

PSV miste zondag Eran Zahavi en Jordan Teze in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-3-zege) wegens positieve coronatests. Het is nog onbekend of beide spelers donderdag wel inzetbaar zijn.

PSV-Granada begint donderdag om 18.55 uur.

