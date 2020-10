AZ heeft dinsdag nieuwe coronabesmettingen binnen de spelersgroep geconstateerd. De kans is aanwezig dat het Europa League-duel met Napoli van donderdag in Italië niet doorgaat.

AZ is aan het inventariseren wat de omvang van de besmettingen is en kan nog niets melden over het aantal positieve tests. De club staat in nauw contact met de KNVB, de GGD en de UEFA. Volgens de NOS zijn acht spelers positief getest en volgens De Telegraaf gaat het zelfs om twaalf spelers.

In de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (2-2) van afgelopen zaterdag werd AZ ook al geteisterd door het COVID-19-virus. Vier spelers van de A-selectie, twee van Jong AZ en drie medewerkers van de club bleken besmet. De wedstrijd tegen VVV ging wel gewoon door.

Volgens de regels van de UEFA moeten Europese wedstrijden doorgaan als een club dertien spelers op de been kan brengen. Zo niet, dan moet er een nieuwe datum worden gezocht. Als de wedstrijd niet voor 28 januari 2021 is ingehaald, volgt een reglementaire nederlaag voor de club die met de besmettingen kampte.

Ciro Borriello, de wethouder van Sport in de Zuid-Italiaanse regio Campania, zei tegen Italiaanse media al dat hij het niet zitten dat AZ deze week op bezoek komt. Hij vindt dat de wedstrijd moet worden uitgesteld en dat de volledige ploeg van trainer Arne Slot in quarantaine moet.

Het duel tussen AZ en Napoli staat donderdag om 18.55 uur op het programma in Napels. Drie dagen na het duel met de Italianen wacht de Alkmaarders een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag in de Eredivisie.