EuroParcs Group, het moederbedrijf van Droomparken, heeft zich tot en met seizoen 2021/2022 als hoofdsponsor aan Feyenoord verbonden. De Rotterdamse club is verheugd dat de overeenkomst ondanks de coronacrisis met een jaar is verlengd.

In de nieuwe overeenkomst is een optie opgenomen om de samenwerking te verlengen tot de zomer van 2023. Droomparken kwam in 2019 op de shirts van Feyenoord te staan, het bedrijf volgde Qurrent op als hoofdsponsor.

Droomparken werd deze zomer overgenomen door EuroParcs Group. Dat bedrijf zal in de Europa League al op de shirts staan en gaat volgend seizoen ook als shirtsponsor in de Eredivisie fungeren.

"Wij zijn bijzonder verheugd dat we, in deze financieel moeilijke tijd, zo'n trouwe partner hebben gevonden in de EuroParcs Group", zegt Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord, dinsdag op de website van EuroParcs.

"De reden voor de verlenging van het contract zijn de geweldige resultaten die wij in het eerste jaar partnership voor Droomparken hebben behaald. Denk bijvoorbeeld aan de zeer succesvolle campagnes met Jan Boskamp in de hoofdrol."

Donderdag bij de uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb in de Europa League zal EuroParcs voor het eerst als shirtsponsor te zien zijn.