Vivianne Miedema is trots dat ze sinds zondag topscorer aller tijden is van de Engelse Women's Super League. De spits van Arsenal was niet echt bezig met het record, maar beseft door de reacties van ploeggenoten en tegenstanders dat ze iets bijzonders heeft neergezet.

"Ik kreeg zelfs appjes van speelsters van Chelsea en Manchester City. Dat heeft me aan het denken gezet, het is toch wel een speciale prestatie", aldus Miedema, die zondag tegen Tottenham Hotspur (6-1-zege) haar 50e, 51e en 52e doelpunt maakte op het hoogste niveau in Engeland.

Ze brak zo het record van de Engelse aanvaller Nikita Parris, die van 2011 tot en met 2019 49 keer trefzeker was voor Everton en Manchester City. Opvallend is dat de 24-jarige Miedema veel minder wedstrijden nodig had dan Parris (50 om 97), die nu voor Olympique Lyon actief is.

"Het is mooi om in zo’n sterke competitie een-op-een te lopen", vervolgt Miedema. "En het is ook best bizar dat ik het record nu al heb. De Super League bestaat al tien jaar en sommige meiden spelen hier ook al tien jaar. Dan kom ik hier drie jaar geleden als Nederlands jonkie en breek het record."

"En ik ben nog niet klaar, hopelijk kan ik het record nog flink uitbreiden. Al blijft voor mij het belangrijkste dat ik belangrijk ben voor het team. Ik ben niet zo bezig met records."

Vivianne Miedema na een van haar goals zondag tegen Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Miedema wil erbij zijn in 2027

Miedema ziet zich niet snel vertrekken bij Arsenal en zeker niet uit Engeland. "De honderd goals moet kunnen", zegt ze met een glimlach. "Mijn contract loopt wel aan het einde van het seizoen af, maar er is een optie om te verlengen. De Engelse competitie vind ik de beste competitie ter wereld, dus ik zit hier prima. Al weet je het nooit in het voetbal."

Bij de Oranjevrouwen is Miedema sinds vorig jaar al topscorer aller tijden en inmiddels staat de teller op 69 goals in 89 interlands. "Het ultieme record? Ooit de honderd bij Oranje halen zou wel heel cool zijn."

Met haar 24 jaar lijkt dat niet onhaalbaar voor Miedema, die in 2013 debuteerde in Oranje. Maandag werd bekend dat Nederland zich samen met België en Duitsland kandidaat heeft gesteld voor de organisatie van het WK 2027 en dat hoopt Miedema nog mee te maken als international.

"Ik ben dan een jaar of dertig en op die leeftijd kun je nog een prima atleet en voetballer zijn. En als ik plezier heb in het spelletje, dan wil ik nog wel tien jaar door. Maar 2027 is nog ver weg."

Momenteel bereidt Miedema zich met Oranje voor op de EK-kwalificatiewedstrijd vrijdag in Groningen tegen Estland. Bij winst is Nederland geplaatst voor het eindtoernooi in 2022 in Engeland.