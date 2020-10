Het is vooralsnog onduidelijk hoelang Virgil van Dijk precies moet herstellen van zijn zware knieblessure. Liverpool wil geen druk achter de revalidatie van de Oranje-aanvoerder zetten.

Van Dijk viel zaterdag uit na een charge van Everton-keeper Jordan Pickford. Inmiddels is duidelijk dat hij wordt geopereerd aan zijn kniebanden en maanden zal moeten herstellen. Achter het EK van volgend jaar staat nog een vraagteken.

"Het is in ieder geval duidelijk dat hij er een tijd uit zal zijn. We willen er geen exacte hersteltijd aan verbinden", zegt Liverpool-manager Jürgen Klopp maandag op de website van de Engelse topclub.

"Het verschilt namelijk nogal per persoon en iedere speler is weer anders, dus we willen er geen druk achter zetten. We leven ontzettend met hem mee en ik weet zeker dat hij hier bovenop zal komen."

De 29-jarige Van Dijk is onomstreden in het hart van de Liverpool-verdediging sinds hij eind 2017 bij de club heeft getekend. In het Nederlands elftal ontwikkelde hij zich tot aanvoerder.

Het EK, dat met een jaar werd verschoven vanwege de coronapandemie, begint volgend jaar op 11 juni. Oranje treft Oekraïne en Oostenrijk in de poulefase en daar komt Georgië of Noord-Macedonië nog bij.

Het pechmoment van Virgil van Dijk in beeld: de verdediger wordt getorpedeerd door keeper Jordan Pickford. (Foto: Pro Shots)

