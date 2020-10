Ronald Koeman vindt niet dat FC Barcelona dit seizoen in de Champions League tot de topfavorieten gerekend kan worden. De Nederlander is van mening dat zijn ploeg zich na afgelopen seizoen eerst moet bewijzen in het miljoenenbal.

Barcelona presteerde vorig seizoen in alle competities ver beneden niveau, met als dieptepunt het verloop van de kwartfinales in de Champions League. Bayern München was afgelopen zomer in Lissabon met maar liefst 8-2 te sterk voor de Catalanen.

"Bij FC Barcelona moet je voor de prijzen spelen, ook in Europa. Maar er zijn meer sterke teams en we moeten ons eerst bewijzen. Als je kijkt naar vorig seizoen, dan zijn we geen topfavoriet. Maar we kunnen wel ver komen", zei Koeman maandag volgens Marca op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Ferencváros.

Onder Koeman maakt FC Barcelona al een betere indruk dan vorig seizoen, maar de resultaten zijn nog wisselvallig. Na een 1-1-gelijkspel tegen Sevilla begin oktober verloor de Spaanse grootmacht zaterdagavond verrassend met 1-0 bij Getafe.

Ronald Koeman hoopt dat FC Barcelona zich dinsdagavond re­van­cheert voor de nederlaag bij Getafe. (Foto: Pro Shots)

Koeman neemt het op voor Messi

Koeman verwacht dat zijn ploeg dinsdag tegen Ferencváros eerherstel toont. "Het is belangrijk om er na die nederlaag direct weer te staan. Ik zie dat iedereen in het team hard zijn best doet en ik kan niet teleurgesteld zijn over spelers die hard werken. Alle spelers kunnen nog wel beter, maar dat is mijn verantwoordelijkheid."

Tijdens zijn persconferentie kreeg Koeman opnieuw vragen over Lionel Messi, die dit seizoen wat minder productief lijkt dan normaal. De 33-jarige Argentijn kwam in de eerste vier competitieduels 'slechts' één keer tot scoren.

"De prestaties van Messi kunnen denk ik nog wel beter, maar hij zit op dit moment goed in zijn vel, is gefocust en traint goed. Ik heb geen klachten over hem en al helemaal geen twijfels over zijn spel", aldus Koeman.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en het Hongaarse Ferencváros begint dinsdag om 21.00 uur in Camp Nou. De andere twee ploegen in groep G zijn Juventus en Dynamo Kiev.

Bekijk het programma in de Champions League